Le sorti dell’aeroporto di Lugano continuano a destare preoccupazione su più fronti. A chinarsi sulle conseguenze di una eventuale bocciatura del credito cantonale per lo scalo, in votazione il prossimo 26 aprile, sono i deputati PS in Gran Consiglio Raoul Ghisletta, Henrik Bang, Anna Biscossa, Carlo Lepori, Tatiana Lurati Grassi, Daniela Pugno Ghirlanda e Laura Riget, che in un’interpellanza chiedono al Consiglio di Stato cosa intende proporre, in caso di bocciatura del credito alle urne, per finanziare un piano sociale e di ricollocamento del personale in esubero, sia impiegato da LASA, sia impiegato da aziende private e per assicurare che l’esercizio dell’aeroporto continui in modo da mantenere voli privati, scuola di volo, servizio Rega, ecc.