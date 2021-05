Lugano Airport, revocata la richiesta di aprire le trattative per la gestione privata

Come noto, a seguito della Call for expression of interest (Invito a manifestare interesse) pubblicata l’11 settembre 2020, lo scorso 28 gennaio l’Esecutivo aveva proposto di continuare la procedura con i gruppi Amici dell'aeroporto e con la cordata Crameri, Marending, Malgorani e Artioli. Le candidature, infatti, erano state considerate aderenti alle linee guida e ai principi della Città per lo sviluppo futuro dell’aeroporto. Su questa base, il Municipio aveva dunque richiesto al Consiglio Comunale – con messaggio del 4 marzo - di essere autorizzato ad avviare le trattative per il trasferimento della gestione dell’aeroporto a privati con i due gruppi citati.