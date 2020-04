L’assemblea degli azionisti di Lugano Airport SA ha decretato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società che gestisce lo scalo di Agno. L’aeroporto, nella forma attuale, rimarrà operativo fino alla fine del prossimo mese di maggio, per poi passare nelle mani della Città che ne detiene la concessione federale per la gestione. La speranza, come riporta RSI, è che a partire dal 2021 la palla passi nelle mani dei privati interessati a gestire l’aviazione generale che, a gennaio e febbraio, prima del tracollo a causa del coronavirus che ha praticamente azzerato i movimenti e le attività, stava dando segnali incoraggianti.