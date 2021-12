Quanto accaduto all’aeroporto di Locarno è stato uno stimolo e ha spinto i proprietari a tentare di far sì che una situazione simile non si ripeta. In luglio a Magadino infatti il maltempo - soprattutto il forte vento - ha causato ingenti danni agli hangar e ad alcuni aerei che si trovavano al loro interno. Dunque ora ad Agno Erexi e Luganair, società attive da anni all’aeroporto e proprietarie appunto di una parte degli hangar presenti all’interno dell’area dello scalo, hanno depositato una domanda di costruzione per poter sostituire le attuali strutture.

Costruiti negli anni SettantaStrutture realizzate negli anni Settanta, che ora Erexi e Luganair vogliono sostituire con dei nuovi fabbricati ecosostenibili. «La situazione venutasi a creare - viene spiegato - all’aeroporto di Locarno, con...