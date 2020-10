La Città di Lugano comunica l’apertura del bando di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2020/21, pubblicato oggi sul Foglio ufficiale, agli albi comunali e sul portale web lugano.ch. Le/gli studentesse/studenti di età non superiore ai 25 anni e domiciliate/i a Lugano possono fare richiesta per una borsa di studio attraverso lo sportello online o tramite il modulo d’iscrizione ottenibile presso i Puntocittà di via della Posta a Lugano, Pambio-Noranco, Pregassona, la Cancelleria comunale a Palazzo civico o scaricabile dallo sportello online

della Città.

Le borse di studio per l’anno scolastico 2020/21 sono le seguenti:

Città di Lugano

È riservata agli studenti iscritti in università riconosciute o in istituti analoghi svizzeri o stranieri, come pure agli studenti della SUPSI e/o di istituti analoghi a livello federale.

Fondazione Adolfo e Oscar Torricelli

È indirizzata agli studenti impegnati in studi universitari o superiori di commercio, o nell’ambito della pittura e della scultura.

Fratelli architetti Paolito ed Ezio Somazzi

Si rivolge agli studenti universitari nel ramo architettonico e urbanistico.

Borsa Piero, Aldo e Egidio Bernasconi

Per gli studenti delle scuole di livello secondario II* e terziario**.

*Liceo, Scuole specializzate per maturità, Scuole per attestato federale di capacità per maturità professionale AFC (3-4 anni) e/o Scuole professionali per certificato federale di formazione pratica CFP (2 anni).

** Università, Politecnici, Alte Scuole Pedagogiche, Scuole Università Professionali (SUP e SUPSI), Scuole Specializzate Superiori (diploma SSS), Scuole per Diploma federale superiore (formazione professionale superiore).

Le domande dovranno pervenire alla Cancelleria comunale, in busta chiusa, entro venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 14.30.

