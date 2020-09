Iniziano a delinearsi, nonostante lo stretto riserbo sull’inchiesta, i contorni della vicenda che ha portato all’arresto del dirigente e dell’amministratore unico di una società luganese attiva nel settore finanziario e immobiliare. Inchiesta che nei prossimi giorni potrebbe allargarsi e da cui al momento sembra emergere un buco di almeno 10 milioni di franchi. Stando a nostre informazioni, la società al centro delle indagini ha sede in via Cassarinetta e uffici in Lussemburgo e in Gran Bretagna e promuove un fondo (private equity) definendosi una sorta di «boutique» per investimenti immobiliari in tutta Europa. È attiva dal 2001 e sul suo sito (da cui da ieri sono state nascoste le pagine che presentavano la biografia dei dirigenti) si spiega che la società ha operato almeno 19 investimenti...