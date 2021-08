Lugano: cantieri del centro nelle fasi conclusive (ma ritardi in via Pretorio)

Il cantiere di via Pretorio si è rivelato un po’ più complicato del previsto e verrà concluso entro fine anno. In via della Posta e via Magatti invece, proprio in questi giorni, si sta procedendo con gli ultimi ritocchi e poi i lavori potranno dirsi conclusi. Questo perlomeno fino alla presentazione dei risultati che emergeranno dal masterplan centro e lungolago e che indicheranno quale futuro riservare a queste strade così importanti e così centrali nel tessuto urbano. Saranno pedonalizzate o resteranno semi-pedonali? È musica del futuro e i pareri non sono unanimi, anche se in molti in città si dicono convinti della necessità di limitare ulteriormente i transiti veicolari per riuscire a ricucire ancora di più la zona pedonale vera e propria al Maghetti e a piazza Indipendenza.

Ostacoli inaspettatiMa...