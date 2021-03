Siamo alla resa dei conti? La manifestazione di lunedì alla stazione di Lugano, sfociata in un ripetuto scontro fra manifestanti e polizia, ha riacceso gli animi sul futuro del centro sociale Il Molino. Il Municipio ha già deciso di escluderlo dai suoi piani per l’ex Macello, ma non ha ancora sciolto alcuni nodi: gli autogestiti verranno portati via con la forza? E dove andranno?E venne il giornoSulla scacchiera politica cittadina, il fronte favorevole allo sgombero prevale in modo abbastanza netto. Il terzetto leghista in Municipio è per lo sfratto immediato. L’ala più «barricadera» del partito, capitanata da Lorenzo Quadri, lo chiede da tempo e senza mezze misure. Una nota in tal senso è arrivata anche dai Giovani Leghisti, secondo cui il centro sociale va «chiuso e reso irraggiungibile...