Lugano: che ne sarà del delivery ora che tutti hanno riaperto?

«Debutto da brividi per Deliveroo, crolla del 30% alla Borsa di Londra» (Il Sole 24 Ore, marzo 2021). «Il mercato del delivery è come una bicicletta che sta per schiantarsi» (The Telegraph, maggio 2021). «Ecco perché, dopo il boom, il mercato del delivery potrebbe presto crollare» (The Economist, maggio 2021). Sono questi i titoli di alcuni articoli che tentano di analizzare il futuro del mercato della consegna a domicilio. Un mercato letteralmente esploso durante la pandemia (con aziende che sono approdate in borsa) e che ha contribuito, anche da noi, a tenere in piedi la ristorazione durante il lockdown e oltre. Un mercato in cui - spesso in fretta e furia - si sono infilati in parecchi (in troppi forse?), capendo che, almeno a medio termine, avrebbe avuto successo. Ma come è la situazione...