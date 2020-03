«In Italia si parla di sospendere le multe per i posteggi. Da noi è previsto qualcosa del genere?». È una domanda pertinente quella che ci sottopone una lettrice, e questo per due motivi. Il primo è che così facendo si eviterebbe a chi in questi giorni rimane a casa di dover scendere in strada ogni ora a spostare l’auto, soprattutto se posteggiata in zona blu. L’altro è che questa soluzione – ed è davvero strano scrivere una frase del genere, ma l’emergenza coronavirus ha stravolto un po’ tutto – eviterebbe a chi in centro ancora - per forza di cose - deve andarci, di usare i mezzi pubblici. Lugano, come ci conferma il sindaco Marco Borradori, è al lavoro anche su questo. Per quanto riguarda le multe è stata garantita clemenza, anche se l’invito a tutti è di non abusarne e di posteggiare l’auto correttamente.

Ma la Città sta studiando soluzioni che riguardano anche gli autosili. «Valutazioni sono in corso d’opera – conferma Borradori – e una decisione in questo senso potrebbe essere presa a breve. Una soluzione potrebbe essere quella di concedere delle facilitazioni sui prezzi degli autosili». Il costo del ticket per una giornata intera potrebbe così venir abbassato (si parla per esempio di 5 franchi, ma la cifra non è ufficiale) per permettere a chi ancora lavora in centro di poter lasciare l’auto in autosilo e non dover saliere sui bus.

Un mondo che sembra alla rovescia, dopo decenni in cui si è fatto di tutto per favorire il trasporto pubblico e rendere poco attrattivo l’arrivo in città delle auto. Gli autosili in ogni caso già oggi erano praticamente deserti. Anche in questo caso vale però un appello simile. La diminuzione delle tariffe servirà ad aiutare chi deve andare in città e di solito lo farebbe usando i bus. Per chi invece non deve vale lo stesso principio che tutti ripetono ormai da giorni: state a casa.

