C’è chi porta a spasso il cane, chi passeggia e chi corre. È domenica e a Lugano ci si saluta con un cenno o un «ciao» quasi urlato da lontano. Per le vie del centro nessun contatto e poche persone, per lo più i residenti scesi di casa per sgranchire le gambe.

Sulle strade semafori verdi, arancioni e rossi si alternano senza che faccia alcuna differenza: di auto in colonna non ce ne sono. All’indomani della «chiusura totale» imposta dal Governo ticinese per contrastare la pandemia di coronavirus, la principale città del cantone è un luogo a tratti irriconoscibile. È domenica, certo, e domani la situazione sarà già un po’ diversa ma in noi si fa prepotente la consapevolezza che nulla, almeno per un po’, sarà più come prima.