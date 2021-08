È la storia di una delle più grandi voragini finanziarie registrata in Ticino negli ultimi anni. Ma è anche la storia di un Ticino in cui fiduciari, che in realtà fiduciari non sono, possono portare avanti per anni i soliti schemi Ponzi o Madoff eludendo i controlli e bruciando 75 milioni di franchi. E in cui, dopo aver scontato 1.460 giorni di carcere, si torna a truffare e a dilapidare gli averi di una fondazione senza scopo di lucro approfittando di un’anziana signora malata di Parkinson. Negli scorsi giorni il procuratore pubblico Daniele Galliano ha chiuso - in modo piuttosto celere e dopo averlo ereditato nel mese di gennaio di quest’anno dal collega Andrea Minesso - il «caso Larini», che vede al centro l’intermediario finanziario Danilo Larini (ticinese, 49 anni, reoconfesso e difeso...