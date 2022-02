Il Sindaco Michele Foletti, nel suo discorso di accoglienza, ha sottolineato come Lugano, la Svizzera e l’Italia intrattengano relazioni storiche, sociali ed economiche che si fondano su intensi e reciproci scambi. L’obiettivo è consolidare le relazioni esistenti nell’ottica di una gestione integrata e coordinata di tematiche di interesse comune, a beneficio delle rispettive comunità. Lo sviluppo di una rete di trasporti che incrementi la capacità e la qualità del traffico merci e viaggiatori della Svizzera verso l’Italia e viceversa è stato uno dei temi di discussione. «Nel 2018 abbiamo sottoscritto un accordo di collaborazione con la Città di Genova volto a incentivare gli scambi in diversi ambiti di interesse comune - ha ricordato il sindaco Foletti - Lo scorso ottobre abbiamo ospitato al LAC il convegno Un mare di Svizzera dedicato al settore dei trasporti e della logistica. La realizzazione in tempi sostenibili del prolungamento di AlpTransit a sud di Lugano con il collegamento alla rete ferroviaria italiana, quale completamento del corridoio Genova-Rotterdam, è essenziale per lo sviluppo della competitività dei due Paesi».