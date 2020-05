La Città di Lugano ha adottato un’ulteriore serie di misure per accompagnare il settore economico durante il periodo di crisi e la graduale riapertura delle attività prevista l’11 maggio. Il Municipio ha deciso nella sua seduta odierna di prorogare la sospensione del pagamento della tassa di occupazione dell’area pubblica anche per il secondo semestre 2020. Dopo la decisione dello scorso 9 aprile di rinunciare alla riscossione delle tasse relative all’occupazione dell’area pubblica per il primo semestre, la Città fa un ulteriore passo a favore della ripresa delle attività economiche.