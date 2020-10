Sono tagli che fanno sempre un po’ male. Anche se erano annunciati e anche se al posto degli alberi rimossi ne sorgeranno altri, magari più alti, più belli e più sani. L’ultimo intervento a Lugano è difficile da non notare: a cadere sono stati i tigli della riva Albertolli, all’ombra dei quali in molti si sedevano a osservare il lago. Il colpo d’occhio è notevole, come lo è stato quattro anni fa per il taglio degli ippocastani di viale Castagnola. Anzi, in quel caso di più, vista l’imponenza dei vecchi alberi. I nuovi stanno crescendo. A livello estetico sono sempre più belli, mentre l’ombra, prezioso rifugio nei pomeriggi estivi, per il momento è quella che è. Lo stesso varrà per il lungolago. Sono i tempi della natura. Qualcosa è andato storto Sulla rete che delimita il cantiere di riva Albertolli, la Città ha posato un cartello. «L’intervento - leggiamo - rientra nei lavori di sostituzione a tappe degli alberi del lungolago che presentano importanti difetti strutturali a livello del colletto e del fusto». Vere e proprie ferite, in questo caso. «Parallelamente sarà sistemata la pavimentazione del marciapiede, che presenta irregolarità e cedimenti». I nuovi alberi, 32 tigli a ombrello, verranno messi a dimora la prossima primavera. Queste le comunicazioni del Comune.

Alcuni tuttavia protestano. «Lugano non si smentisce: appena può, agita le motoseghe - scrive un cittadino su Facebook - Un rinnovo di alberatura davvero necessario?». Ad alimentare il dibattito, il consigliere comunale dei Verdi Nicola Schoenenberger, secondo cui il taglio in riva Albertolli «è la conseguenza di errori commessi anni fa. Appena dopo la piantumazione - rileva il politico e biologo - i tigli risultavano già molto compromessi e negli anni non si sono ripresi. Forse i tronchi non sono stati protetti adeguatamente dal sole, oppure il materiale vivaistico era di scarsa qualità. Ma sono cose che un arboricoltore formato sa benissimo. Sarebbe stata necessaria un’adeguata attenzione, specie in una zona così pregiata».



Passato e presente

Ricordando che l’intervento in riva Albertolli era stato chiesto, tramite interrogazione, proprio dai Verdi, il vicesindaco Michele Bertini riconosce che in passato («ma un bel po’ passato, decine di anni fa») sono stati commessi degli errori: «Quei tigli non hanno avuto il ciclo di vita che ci si poteva aspettare. Proprio per non fare gli stessi sbagli - ha aggiunto il capodicastero - oggi usiamo tecniche che permettono alle piante di svilupparsi meglio e vivere più a lungo, senza dimenticare che l’ambiente urbano è ‘stressante’ per gli alberi. In ogni caso, in altri punti del lungolago è stata fatta la stessa operazione e le nuove piante crescono bene».