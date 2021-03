Oggi, dopo decenni di onorato servizio (e diversi incidenti) Lugano saluta definitivamente il passaggio a livello che collega via Maraini a via Basilea, nell’area della stazione FFS. È il primo tangibile e importante cambiamento della viabilità nella zona, che verrà trasformata nel prossimo decennio. In tempi relativamente brevi verrà seguito da un secondo, che comporterà la sparizione dei giardinetti di Besso e del parcheggio ex Pestalozzi, nonché la chiusura del sottopasso pedonale di Besso.

Tre incidenti nel 2020

Il passaggio a livello era probabilmente anacronistico già da quale anno, e pericoloso. È da diverso tempo che le FFS, quando possibile, li evitano. Basti pensare che nel solo 2020 per ben tre volte in via Maraini un’auto è stata travolta da un treno (senza conseguenze per le persone coinvolte), l’ultima lo scorso settembre. La decisione di chiuderlo è conseguente alla messa in funzione di AlpTransit: L’aumento del traffico ferroviario sull’asse nord-sud non consente più tempi di apertura del passaggio a livello compatibili con il flusso viario. Il fragile equilibrio (abbiamo trovato lamentele al riguardo in articoli degli anni Cinquanta) si è rotto e non può essere riparato.

La nuova viabilità

Domani le barriere mobili del passaggio saranno rimosse e al loro posto saranno installate delle barriere fisiche che ne impediranno l’attraversamento. In un secondo momento sarà posato il guard-rail definitivo.

Di conseguenza la mobilità pedonale tra Loreto e il piazzale di Besso dovrà far capo al sottopasso situato nell'atrio della stazione. Nei pressi della scalinata Mimosa sarà realizzato nel corso dell’anno un ascensore di collegamento al sottopasso pedonale principale della stazione.

Il traffico veicolare proveniente da Loreto per recarsi a Besso dovrà invece usufruire del collegamento viario di via Riva - via Ponte Tresa - via Sorengo. Per favorire l'accessibilità veicolare interna al comparto residenziale della zona Tassino e alle attività alberghiere, via Basilea aprirà al transito a doppio senso con entrata da via Sorengo. Nei pressi dell’albergo Continental Parkhotel sarà creata una rotonda provvisoria come piazza di giro. In prossimità del passaggio a livello, sui due lati, e in avvicinamento per chi arriva da Massagno e da Loreto è stata posata una segnaletica informativa.

Addio parcheggi e sottopasso

Come accennato in entrata, la viabilità nel comparto stazione sarà in continuo mutamento nei prossimi anni. In autunno partiranno i lavori preparatori per la costruzione del nuovo sottopasso di Besso, il cui inizio è previsto per aprile 2022. Lavori preparatori (l’appalto è stato pubblicato proprio ieri) che avranno anch’essi un impatto sul traffico, e sui parcheggi. Per costruire il nuovo sottopasso sarà infatti necessario creare una viabilità provvisoria (per modo di dire: si stima che resterà in vigore per circa otto anni) nell’area del piazzale di Besso. Più, precisamente, su buona parte dei giardinetti di Besso, che sono quindi destinati a sparire, o quantomeno a essere ridimensionati in modo importante. In pratica la strada di collegamento attuale fra via Sorengo e via Basilea da una parte e via Besso e via Manzoni dall’altra farà in futuro una curva più stretta. Sono previste quattro corsie, due per direzione di marcia, nonché una nuova fermata del bus in sostituzione dell’attuale e un nuovo passaggio pedonale.

I lavori preparatori avranno anche due conseguenze: la chiusura in tempi brevi al pubblico dell’attuale sottopasso pedonale di Besso e del posteggio ex Pestalozzi. Questo comporta la sparizione di 88 stalli (ne resteranno 35 a servizio del personale FFS), in piccola parte recuperati lungo via Basilea tramite i lavori eseguiti negli ultimi mesi e che dovrebbero concludersi a metà aprile.

