La nostra serie di dibattiti elettorali approda sulle rive del Ceresio. A Lugano abbiamo cercato di mescolare un po’ le carte, invitando 24 candidati a esprimersi su temi non per forza legati alle loro competenze o, per i municipali uscenti, ai loro dicasteri: uno stimolo in più per gli intervistati e, speriamo, per i lettori. Cominciamo parlando di economia.La pandemia sta mettendo a dura prova le finanze comunali: quali spese vanno tagliate, o quali entrate aumentate, per riportare l’equilibrio nei conti?Secondo Karin Valenzano Rossi (PLR) «bisogna fissare le priorità. Investire per far ripartire le attività economiche e garantire la tenuta del gettito. La Città deve fungere da facilitatore e promotore della ripartenza. Vanno tagliate le spese che servono solo ad accarezzare il consenso politico...