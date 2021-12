«Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’ / E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò / Da quando sei partito, c’è una grande novità / L’anno vecchio è finito, ormai / Ma qualcosa ancora qui non va...». Perdonateci per la digressione musicale, ma L’anno che verrà di Lucio Dalla sembra il sottofondo ideale per Lugano in questi ultimi giorni dell’anno. Il «qualcosa che non va» ormai è evidente a tutti, ognuno dal suo punto di vista: non aggiungeremo altre parole alle tante che sentiamo e leggiamo ogni giorno. In queste colonne ci concentriamo sulla normalità - qualunque significato abbia adesso questa parola - cercando di capire come sarà, per la Città, «l’anno che verrà». La domanda ci è stata rivolta in più di un’occasione: «Ora che il Polo sportivo è approvato, quali sono...