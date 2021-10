«È un primo passo, al quale spero ne seguano altri». La municipale socialista Cristina Zanini Barzaghi si esprime sulla scelta del Municipio di Lugano di affidare per tre sere la settimana, in una sorta di semiautogestione, lo Studio Foce ai giovani che vorranno organizzare eventi. Un tentativo di risposta dell’Esecutivo alla mancanza, acutizzata dallo sgombero dell’ex Macello, di spazi a loro dedicati. Una mancanza che a detta di molti è all’origine dei raggruppamenti spontanei che negli scorsi mesi sono degenerati, in certi casi, nel disturbo della quiete pubblica o in episodi di violenza. L’idea di permettere ai giovani di «occupare», per una ventina di ore la settimana, lo Studio Foce è un passo avanti, ma per la municipale occorre fare di più.

«Le parole non bastano più»«È giunto il momento...