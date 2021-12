Lugano non è mai stata estranea nemmeno in passato a grosse inchieste contro la criminalità organizzata, ma raramente come in questo 2021 che è agli sgoccioli. Sono infatti almeno quattro le grandi indagini che quest’anno hanno toccato in maniera importante la città e che hanno portato all’arresto di almeno una dozzina di residenti a Lugano. Indagini che, in tre casi, sono state portate avanti da pool investigativi composti dalle varie Direzioni distrettuali antimafia (Dda) italiane e dal Ministero pubblico della Confederazione, a indicare una rafforzata collaborazione tra le due nazioni contro il crimine organizzato. Si tratta di indagini complesse, che coinvolgono centinaia di persone. Per tutte a questo stadio vale la presunzione d’innocenza.

Da indagine nasce indagine

Partiamo dal caso più...