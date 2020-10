«Prima cosa, portare a casa la pelle» scrivevamo un anno e mezzo fa dopo il nostro reportage in bici per le vie di Lugano. Da allora qualche spazio in più per le due ruote è stato creato e sabato il «Gruppo bici e mobilità dolce» del Consiglio comunale ha fatto il nostro stesso esercizio. Lo scopo del sodalizio, che non vuol essere una lobby ma promuovere una convivenza pacifica tra ciclisti, pedoni e automobilisti, era quello di raccogliere informazioni per migliorare la rete ciclabile. Perché l’offerta è stata ampliata, ma le criticità non mancano. Ce le racconta Lorenzo Beretta Piccoli, che ha partecipato all’evento insieme ad altri membri del gruppo (di cui fanno parte anche Carlo Zoppi, Morena Ferrari Gamba, Sara Beretta Piccoli, Paolo Toscanelli, Tessa Prati, Federica Colombo, Laura Méar,...