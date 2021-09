È uno degli angoli di città più fotografato dai turisti ed è la testimonianza di una Lugano che non c’è più. Di quando la collina di Loreto ospitava i grandi alberghi - pensiamo al Bristol - e la funicolare degli Angioli serviva a collegarli al lungolago e alla via Nassa. Ma quella funicolare è lì, ferma, dal 1986. Alla fine la usavano in pochi e si decise di metterla fuori uso. Ma è da anni - un po’ come per le fontane sul lago - che si parla di riportarla al suo antico splendore. E un passo molto importante in questo senso è atteso a breve da parte del Municipio, che è quasi pronto - così ci conferma la responsabile del Dicastero Spazi Urbani Karin Valenzano Rossi - a sottoporre al Consiglio comunale un messaggio per il concorso di architettura riguardante proprio il comparto della funicolare....