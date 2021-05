Lugano e tutto quel cash incontrollato

«Bisogna prendere atto che, nella piazza finanziaria luganese, ci sia un giro di contante del genere. Non ci si può non preoccupare». «Un palese abuso della piazza finanziaria e un aggiramento delle misure di controllo». È con queste parole che la giudice del Tribunale penale federale Fiorenza Bergomi ha iniziato a leggere la sentenza che ha portato alla condanna di un gioielliere di Lugano per riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e attività senza autorizzazione da parte della FINMA (l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari). Una sentenza - lo diciamo subito - che ha scagionato l’imputato da diverse altre accuse ma che fa riemergere un cronico problema della piazza finanziaria (in senso allargato) ticinese: l’arrivo di capitale illecito, spesso in...