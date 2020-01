Più rossi che neri. La Città è soddisfatta per come i luganesi hanno reagito all’entrata in vigore, il primo gennaio, del nuovo sistema di tassazione dei rifiuti con gli ormai famosi sacchi del colore di certi tramonti. «Nei contenitori abbiamo visto una bella percentuale di sacchi ufficiali – fa sapere il capoarea dei servizi tecnici del DSU Lorenzo Fornara – al 6 gennaio abbiamo stimato che due su tre erano rossi e questo è un buon risultato, migliore di quello ottenuto da altri Comuni: significa che la nostra popolazione è stata ligia». Resta quel terzo che non ha ancora cambiato colore e abitudini. «Crediamo che le ragioni principali siano due: alcuni hanno ancora in casa i sacchi neri e vogliono finirli, altri sono andati a cercare quelli rossi all’ultimo minuto e non li hanno trovati». Vedremo perché. In ogni caso, al momento, il Comune non ha intenti punitivi verso i trasgressori: «Ci limitiamo a sensibilizzare e a dare consigli». Per ora, eh.



Rossi anche i telefoni

Lugano si sta adeguando bene, ma i dubbi non mancano: infatti i telefoni del Dicastero Servizi Urbani sono roventi. «Siamo sollecitati moltissimo – prosegue Fornara – in quattro passiamo la giornata a rispondere a telefonate ed e-mail di cittadini e aziende. La domanda più comune è cosa fare dei sacchi neri. Tra gli altri ci sono le persone che chiedono come separare e riciclare i rifiuti, i negozi che vorrebbero diventare punti vendita ufficiali e i grandi uffici che hanno bisogno di grandi rifornimenti. Rispondiamo a tutti e presto avremo una persona in più per le consulenze». Una particolare attenzione è riservata agli anziani. Esiste già un servizio a domicilio per il ritiro dei rifiuti ingombranti (e pesanti) una volta all’anno. «In più stiamo valutando un progetto pilota per estendere questo genere di aiuto».



O troppi o troppo pochi

Dicevamo dei sacchi mancanti. Non è raro trovarli solo di alcune misure, o non trovarli affatto. È stata sottostimata la domanda? In parte sì. «La macchina si è un po’ ingolfata» ammette Fornara, anche se non è la Città a gestire le ordinazioni. L’ente pubblico ha scelto un’azienda svizzera specializzata che produce e distribuisce i sacchi rossi «e che ha molta esperienza nel rifornire i grandi centri», ma poi sono i punti vendita a chiedere i rifornimenti. «Si è creata una sorta di macchia di leopardo: alcuni negozi hanno comandato troppi sacchi, altri troppo pochi – commenta sempre il funzionario del DSU. – Inoltre diverse persone si sono fatte prendere dal panico e hanno acquistato subito molti rotoli, anche fino a una decina, ma quello è il fabbisogno di un anno intero». Ora la Città sta cercando di riequilibrare la situazione. Intanto, Fornara dà un consiglio: «Dal punto di vista economico, comprare sacchi da 17, 35, 60 o 110 litri è esattamente la stessa cosa, quindi se non li trovate di una misura comprateli pure di un’altra». Seconda dritta: il sacco da 17 può essere riempito meglio, guadagnando spazio.



Il conto finale

A proposito dei prezzi, che fine fanno i soldi che spendiamo per acquistare i sacchi rossi? Il 5% rimane al punto vendita e il resto, dedotta l’IVA, va alla società produttrice, che a sua volta trattiene una parte per il servizio fornito e gira ciò che resta alla Città. È pur sempre una tassa. Facendo due conti insieme a Fornara, per la vendita di un sacchetto da 1,10 franchi Lugano incassa 85 centesimi. Il valore può cambiare da Comune a Comune: dipende dal contratto che viene siglato con il fornitore. Chiudendo il sacco, per così dire, rimane un dubbio: facendo un contratto unico a livello cantonale non avrebbero risparmiato tutti qualcosina?