Lugano festeggia l’autunno

Non stanno mancando gli appuntamenti a Lugano in questo fine settimana. Da venerdì e sino a domenica in città è di scena la tradizionale festa d’autunno con il suo corollario di animazioni e grottini dove mangiare. Sempre in centro, ma ai limiti della recente «ricucitura», la fondazione Maghetti sta festeggiando l’inaugurazione del rinnovato quartiere. Quest’ultimo evento si svolge solo di sabato. Fino alle 19 vi saranno anche momenti musicali e fino alle 18 vi sono attività per bambini nel parchetto giochi.