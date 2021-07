Da un lato ci sono città che sono musei a cielo aperto (pensiamo a Venezia, o a Dubrovnik in Croazia), dall’altro città che il loro patrimonio storico-culturale non l’hanno ancora sviluppato appieno. Lugano rientra piuttosto fra queste ultime, ma di recente ha un fatto un passo deciso nell’altra direzione. Chi ha passeggiato in centro di recente se ne sarà accorto: nei pressi di diversi edifici sono apparsi dei cartelli che ne raccontano brevemente la storia. Cinquantaquattro per la precisione. Destinati ad aumentare e ad apparire in tutti i quartieri cittadini.

«Non avevamo una rete»

«Con questo progetto stiamo colmando una lacuna - esordisce il capodicastero cultura Roberto Badaracco: - sia i locali che i turisti ci avevano segnalato che mancava una segnaletica storico-culturale che desse...