Elaborare, in autunno, il Preventivo 2021 della Città di Lugano sarà un’impresa. E lo stesso varrà per il Preconsuntivo 2020. L’emergenza coronavirus ha portato, e porterà, ad aumenti di spesa (basti pensare agli investimenti necessari per adeguare le strutture scolastiche, le case per anziani o eventuali futuri pacchetti di aiuti all’economia) e a una massiccia riduzione delle entrate.

«Solo con la riduzione del costo degli autosili - ha sottolineato il capodicastero Finanze Michele Foletti - la Città ha perso in un mese 400.000 franchi». Una misura, questa, pensata per permettere a chi lavora in centro di non utilizzare i mezzi pubblici durante la pandemia (e ora, riaperti bar e ristoranti, per incoraggiare la clientela a raggiungere il centro). Poi c’è la perdita di gettito fiscale dovuta prima al lockdown e poi, presumibilmente, dalla crisi economica.

«Ma non c’è solo questo. La Città ha evitato di incassare tasse, per esempio quella sull’occupazione del suolo pubblico. Sono 700.000 franchi l’anno. La polizia ha dato pochissime multe in questo periodo, il LAC è chiuso e non vende biglietti, lo sport è fermo e non ricaviamo affitti. Lo stesso vale per il Palacongressi o il Conza».

Grazie agli ottimi risultati ottenuti nel 2019 (il Consuntivo ha presentato quasi un milione di avanzo) c’è però almeno un po’ di fieno in cascina. Ma i prossimi anni, per le finanze pubbliche, potrebbero essere un disastro.

