La Divisione Sport di Lugano ha deciso che, a seguito degli ultimi allentamenti del Consiglio federale per combattere la pandemia da Covid-19, a partire da sabato 1° maggio, riapre al pubblico come da tradizione il Lido di Lugano, una stagione che terminerà domenica 19 settembre.

Si tratterà di una stagione balneare praticamente fotocopia a quella del 2020 sia per quanto attiene un tetto massimo di accessi contemporanei sia per l’assoluta necessità di rispetto delle regole sanitarie imposte dalla lotta al Covid-19. Il Consiglio Federale, nelle sue decisioni relative agli allentamenti annunciate lo scorso 14 aprile, ha indicato quale condizione essenziale per poter aprire gli stabilimenti balneari all’aperto, quella di garantire 10 m2 di spazi liberi a singolo utente (escluse le costruzioni come le vasche, spogliatoi e bar-ristoranti). Con una superficie quadrata libera di ca. 13’000 m2, il Lido di Lugano potrà dunque ospitare contemporaneamente un numero massimo di utenti di 1’300 persone.

L’accesso al Lido sarà garantito al pubblico tramite prenotazione dal sito www.my.lugano.ch (o alle casse per chi non avesse la possibilità, previa disponibilità) o utilizzando la app My Lugano.

Orari di apertura

Gli orari di apertura saranno i seguenti (con obbligo di uscire dall’acqua 30 minuti prima della chiusura):

• maggio e settembre dalle 09.00 alle 19.00

• giugno, luglio e agosto dalle 09.00 alle 19.30

Con esclusiva entrata da via Foce, sarà inoltre garantita la fascia oraria mattutina dalle 07.00 alle 08.30.

Prezzi ridotti

Come ogni anno vi saranno delle fasce orarie con prezzo ridotto al mattino, in orario di pranzo e con entrata al lido dopo le 17.00.

Le entrate a prezzo ridotto, previa disponibilità di posti, sono acquistabili direttamente in cassa e non sono prenotabili.

Politica degli abbonamenti

A partire dal 19 aprile sono stati riattivati tutti gli abbonamenti annuali e stagionali, anche di coloro che non sono possessori delle cabine del Lido, sospesi dallo scorso 22 dicembre ai quali verranno automaticamente aggiunti i 4 mesi di mancato utilizzo. Al momento non sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti stagionali o annuali a causa delle restrizioni riguardo la capienza della struttura. Come per l’estate del 2020, il contingente di posti per gli abbonati, verrà garantito giornalmente fino alle ore 10.00. Nel caso in cui l’abbonato si presentasse dopo questo orario il posto non potrà più essere garantito.

Campi di beach volley e beach soccer momentaneamente fuori uso

Importante sottolineare che la zona campi di beach volley e beach soccer sarà inagibile per alcune settimane in attesa del termine del cantiere per la realizzazione della vicina centrale del teleriscaldamento.

Al Lido vige l’obbligo della mascherina dall’età di 12 anni nelle seguenti aree:

- nei corridoi, alle entrate delle casse e dei negozietti noleggio;

- negli spazi chiusi (WC e spogliatoi);

- ai ristoranti delle strutture (regole Gastro).

Ristorante aL LiDO Bar

Per chi volesse recarsi al ristorante aL LiDO Bar esistono 3 modalità a seconda della fascia oraria:

Durante il giorno:

· Nessuna prenotazione possibile.

· Tavoli disponibili fino ad esaurimento per i clienti Chiringuito (Bar sulla spiaggia) o ristorante self service

· Capienza massima attuale secondo piano di protezione COVID - 150 persone, tavoli da massimo 4 persone

Aperitivo - tutti i giorni con bel tempo dalle 18.00:

· Prenotazione tavoli e lounge via telefono (091 971 55 00) oppure sia sito www.allidobar.com —> BOOKING

· Massimo 4 persone per tavolo

Cena - serate con servizio cucina (venerdì - sabato - domenica in alta stagione)

· Prenotazione tavoli via telefono (091 971 55 00) oppure sia sito www.allidobar.com —> BOOKING

Vi è inoltre la possibilità di riservare una Cabanas per vivere un’esperienza diversa sulla sabbia del Lido:

· Prenotabile direttamente sul sito www.allidobar.com , opzione CABANAS oppure per telefono

Aperture di Riva Caccia, San Domenico e Piscina di Carona

Le altre tre strutture cittadine apriranno alla balneazione il prossimo sabato 29 maggio.

A Riva Caccia e San Domenico sono aperti i punti di ristoro e gli accessi vengono regolati dai rispettivi gerenti nel rispetto delle regole anti COVID 19 di Gastro Svizzera (servizio al tavolo, massimo 4 persone, obbligo di mascherina).

