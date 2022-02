Il Parlamento dei giovani di Lugano non è mai stato sciolto, ma da alcuni anni ha cessato de facto di esistere visto che mancavano i giovani interessati a partecipare. Ma presto la situazione potrebbe cambiare. Philippe Angelo Otou (tra l’altro ex candidato alla presidenza del PLR di Lugano) e Matteo Ortelli (segretario generale dei Giovanni UDC) hanno deciso di «rispolverare» il parlamentino e, nelle scorse settimane, hanno incontrato i rappresentati delle autorità cittadine per discutere il progetto. E, come ci ha confermato la direttrice della Divisione Socialità Sabrina Antorini Massa, la Città si è detta ben disposta a dare una mano alla «rinascita» del Parlamento dei giovani. Un parlamento per cui, tra l’altro, già esiste un regolamento. «Vogliamo riportare - ci ha spiegato Otou - il...