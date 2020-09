Lugano in un altro pantano: caos sulle naturalizzazioni

Dopo essersi bloccata sul numero dei posteggi da avere alla stazione (problema ancora irrisolto) e sulla cifra da destinare al piano sociale per Lugano Airport (forse in via di risoluzione) Lugano è finita in un altro pantano: quello sulle naturalizzazioni. La decisione della Lega di «scioperare» dai lavori in commissione e di scaricare i propri dossier sul tavolo degli altri membri delle Petizioni ha creato (accantonando per un attimo le questioni politiche) un problema pratico. Cosa faranno gli altri commissari? Si sobbarcheranno il carico abbandonato dai colleghi o utilizzeranno la strategia opposta?Una cosa è certa: a perderci sono i cittadini che hanno avviato la procedura per ottenere il passaporto elvetico e che in ogni caso vedranno allungarsi ancora di più i tempi di attesa. «Ricevo...