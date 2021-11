Il Sindaco, durante il suo intervento, ha ricordato i suoi 18 anni e le molteplici opportunità di cui oggi beneficiano i ragazzi rispetto alla sua epoca: nell’ambito formativo, lavorativo o sociale, i giovani sono oggi più liberi e artefici delle proprie scelte. L’invito rivolto ai ragazzi è stato quello di essere curiosi, tenaci e considerare la vita come un trampolino di lancio per perseguire i propri sogni.

La Città, consapevole dell’importanza di dare spazio alle idee dei giovani e offrire loro più spazi per stare insieme, ha deciso di mettere a disposizione lo Studio Foce tre sere a settimana (giovedì, venerdì e sabato, a partire dal 2022) lasciando la possibilità alle ragazze e ai ragazzi di gestire le proposte di animazione e organizzarsi in modo autonomo.



Ospite della serata è stato Noè Ponti, nuotatore ticinese che a soli venti anni è riuscito a conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella sua disciplina prediletta, il delfino. Con spontaneità e simpatia, ha raccontato ai ragazzi i suoi recenti successi, la grande passione per l’acqua e come riesce a concliare sport, scuola e tempo libero. Ora che il nuoto è la sua professione, Noè affronta con entusiasmo e determinazione ogni giorno per migliorarsi e raggiungere i suoi obiettivi.