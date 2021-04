La sensazione è sempre la stessa. Il signor Giovanni – nome inventato, fatti realmente accaduti – sta camminando verso la sua auto quando nota una sagoma bianca posata sul parabrezza. La sua preoccupazione sale, ma non è detta l’ultima parola – pensa: potrebbe essere un volantino pubblicitario. No, non lo è. Ma non è nemmeno il solito foglietto compilato a penna con i motivi e l’importo della contravvenzione. Il 22 marzo, a Lugano, sono entrate in vigore le multe digitali. In estrema sintesi, gli agenti inseriscono i dati della sanzione sul loro telefono cellulare e l’iter amministrativo parte subito, senza sprechi di carta, tempo ed energie, mentre il cittadino punito trova nuove istruzioni per saldare il dovuto: deve farlo sul portale https://multe.lugano.ch, raggiungibile inquadrando con...