Il nuovo regolamento è ancora un neonato e quindi il dato va letto con una certa prudenza, ma le pesate parlano chiaro: Lugano nei primi due mesi di quest’anno ha prodotto il ventun percento di rifiuti solidi urbani in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Detto in altre parole, l’introduzione della tassa sul sacco e del principio che più rifiuti solidi urbani generi, più paghi, sembra aver reso la popolazione più attenta su cosa buttare nel sacco rosso ufficiale e cosa invece si potrebbe riciclare, con la speranza che il cento percento di quello che non va nel sacco rosso venga effettivamente riciclato e non prenda altre strade: succede anche questo. Accantonando un attimo le pratiche illegali, il risultato di gennaio e febbraio non può che far piacere alle autorità comunali. «È in linea con le nostre previsioni – commenta il capoarea dei servizi tecnici del DSU Lorenzo Fornara – e nei prossimi mesi contiamo sul fatto che la quantità di RSU possa calare ancora». Qui entriamo nel campo della psicologia: potrebbe succedere che gli abitanti imparino a riciclare sempre di più e riempire i sacchi rossi sempre di meno, oppure che dopo un periodo iniziale di disciplina e timore per le ripercussioni economiche della tassa tornino pian piano alle vecchie abitudini. Per adesso la tendenza è positiva: se nei primi dieci giorni dell’anno e del nuovo regolamento il rapporto tra sacchi rossi e neri era di due a uno – anche perché in molti avevano in casa scorte di sacchi neri da smaltire – ora siamo a circa tre involucri rossi e uno nero.



Quei giovani aitanti

Ci sono zone della città più virtuose di altre. «Le percentuali di sacchi rossi più basse le notiamo nelle aree ad alta concentrazione di attività artigianali e industriali come il pian Scairolo o il piano della Stampa – osserva Fornara – mentre i quartieri come il Centro, Molino Nuovo e Cassarate sono più disciplinati». L’annotazione ci porta dritti ad un altro punto di vista sulla questione: quelle delle multe. «La fase di informazione e sensibilizzazione è terminata, ora passiamo alle sanzioni». Le prime, una decina, sono state inflitte settimana scorsa con importi fra i duecento (il minimo) e i quattrocento franchi. Si può arrivare fino a diecimila per casi molto gravi o di pluri-recidiva. Gli addetti ai controlli non hanno dovuto ancora mettere le mani nel marcio, cioè frugare nei sacchi in cerca d’indizi sull’identità dei trasgressori. «Per il momento facciamo capo alla videosorveglianza – spiega sempre Fornara – oppure cogliamo le persone in flagrante grazie alla presenza sul posto di operai e agenti della polizia. Poi capita spesso di ricevere segnalazioni da cittadini che denunciano comportamenti scorretti: in quei casi, se mancano le prove, possiamo agire solo con una sensibilizzazione». Guardando la tipologia delle sanzioni, oltre al mancato utilizzo dei sacchi ufficiali è stato punito un comportamento che Fornara definisce particolarmente «fastidioso», cioè l’abbandono dei rifiuti vicino ai cassonetti. «Lo fanno anche giovani aitanti... Arrivano all’ecopunto, lasciano tutto e se ne vanno, magari senza nemmeno distogliere lo sguardo dal cellulare. Posso capire gli anziani e i disabili, ma loro...». A proposito di anziani, quest’anno il Dicastero Servizi Urbani e la Divisione Prevenzione e Sostegno porteranno avanti un progetto per aiutare le persone in difficoltà a separare e smaltire rifiuti.



Uno stock irrazionale

Il problema della mancanza di sacchi rossi in alcuni negozi, che nei primi giorni di gennaio metteva in difficoltà soprattutto chi fatica a spostarsi, è nel frattempo stato risolto. «Ad inizio anno, in quindici giorni, la cittadinanza ha consumato l’equivalente di un terzo del fabbisogno annuale stimato dalla Città – conclude il nostro interlocutore – È stata una vera corsa al sacco, uno stock irrazionale, ma ora tutti i punti vendita sono riforniti. Poi sta a loro comandare i sacchi per tempo».