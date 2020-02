Lugano non avrà una ruota panoramica, neanche temporaneamente. Non ci sarà un «London Eye» in salsa sbroja né in piazza Manzoni, né in piazza Rezzonico, né in zona Foce. La Città ci ha provato, a noleggiarne una, ma non è stata possibile piazzarla in nessuna delle zone papabili per problemi tecnici.

La proposta di affittarne una durante determinati eventi era stata avanzata dal consigliere comunale Giovanni Albertini lo scorso aprile, tramite un’interrogazione a cui il Municipio ha risposto negli scorsi giorni. Sfogliandola, si apprende che l’idea era già stata analizzata dalla Città nel 2017 (in alternativa alla pista di ghiaccio per Natale in Piazza). Allora era stata identificata una ditta svizzera che ne avrebbe gestito il funzionamento, ma la struttura si è rivelata troppo pesante per piazza Manzoni, unico luogo in cui poter piazzare la ruota dal diametro di 30 metri. Ma una perizia ingegneristica stilata dal Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (sotto la piazza sono presenti alcune strutture legate al sistema di depurazione) ha sentenziato che «la portata della pavimentazione non permette di reggere il peso della struttura».

La Città ha quindi virato su piazza Rezzonico, appoggiandosi a una ditta ticinese che offriva una ruota dal diametro più contenuto, ma «anche per una struttura di dimensioni ridotte risultano essere necessari dei basamenti di sostegno di peso elevato e di grosse dimensioni difficilmente posizionabili nell’area». L’ultima alternativa analizzata è stata una delle terrazze della Foce (che la scorsa estate hanno ospitato Lugano Marittima), ma anche questa zona presentava dei problemi: «Occorrerebbe realizzare un basamento in calcestruzzo che, considerata la zona «instabile», dovrebbe poggiare su micropali di fondazione. Ammesso che i basamenti si possano realizzare, una volta smontata la ruota questi rimarrebbero sempre visibili e sotto gli occhi di tutti». Inoltre la zona è di difficile accesso per i veicoli pesanti e rischiosa in caso di piena del Cassarate.

Non è però detta l’ultima parola, perché l’idea non solletica solo Albertini, ma anche la Città stessa: «In caso di novità praticabili circa alcune verifiche ancora in corso - si legge nella risposta - saremmo ben felici di poter realizzare un progetto simile. Stiamo valutando se non esistano altre alternative di installazione per ruota panoramica». La Città aveva anche proposto di posarla in zona Cornaredo o alla Gerra, «Putroppo queste aree mancano di un contesto attrattivo (paesaggio, passaggio, attività, eventi) che porta le ditte da noi interpellate finora a rinunciare al progetto».

Niente aperitivo sotto le stelle

Quella della ruota panoramica non è però l’unica proposta di Albertini su cui si è espressa la politica cittadina in questi giorni. La Commissione dell’edilizia ha dato preavviso negativo alla mozione (firmata anche da consiglieri comunali del PPD) per creare un luonge bar sul tetto del LAC: «L'analisi ha evidenziato tutta una serie di problematiche che rendono l'iniziativa proposta di difficile attuazione. In particolare vi è la non predisposizione dell'edificio ad un ampliamento di questo tipo. Il tetto è stato progettato come una quinta facciata dall’architetto Gianola, che detiene i diritti d'autore per l'espressione architettonica e su di esso non è stata prevista la possibilità di avere una zona lounge. La possibilità di rendere il tetto abitabile era stata scartata sin dall'inizio in quanto i rumori prodotti avrebbero potuto interferire con l’attività della sala concertistica». Inoltre la modifica a posteriori sarebbe economicamente onerosa e un eventuale lounge bar comporta anche importanti problemi logistici (come la posa di un montacarichi).

Lounge bar a parte, ricordiamo che la Città ha recentemente rimediato al suo «peccato originale»: a breve verrà inaugurato nella struttura un ristorante da 160 posti: il «Luini 6».

Sì alla fuga dalla stanza

Albertini - sempre tramite una mozione sottoscritta anche da diversi consiglieri comunali di ogni area politica - aveva infine chiesto che la Città si attivare per creare un’escape room. La mozione aveva ricevuto preavviso sfavorevole dalla Commissione della gestione, ma il Municipio di recente ha proposto di accoglierla. A convincere la Città è stato quanto fatto dalla ditta bLockaTI Escape Room a Bellinzona, che ne ha installata una nel Castelgrande in prova per un anno. Dato il successo, «La torre nera» (così è chiamata la stanza tematica da cui si deve fuggire entro un’ora) resterà però aperta (almeno) un altro anno, e l’azienda promotrice ha cominciato a pagare l’affitto.

E proprio a bLockaTI si è rivolta anche Lugano, per valutare se era possibile fare una cosa simile anche in città. La risposta è positiva: «Il loro interesse è quello di creare uno spazio con caratteristiche storico-didattiche luganesi; per la realizzazione chiedono accesso agli archivi storici, un supporto alla comunicazione e alla promozione come per l’allestimento». Si sta quindi valutando di «copiare» l’esperienza bellinzonese: «Superate le giuste preoccupazioni della Gestione, il Municipio è dunque disposto a verificare la realizzabilità del progetto». Fra le cose da decidere, vi è anche la non indifferente scelta di dove piazzare la futura escape room.

