Qualcosa non torna, indipendentemente da come la si pensi sui negozi aperti la domenica. Non torna perché la Società commercianti, nei giorni scorsi, aveva acquistato una pagina del nostro giornale e affisso manifesti per annunciare che «A Lugano finalmente è domenica» e invitare tutti, in questo momento della settimana, a «tornare serenamente nelle vie cittadine vivendone appieno i negozi, i piccoli artigiani, la ristorazione e il calore umano delle attività commerciali». Un invito ai clienti, e indirettamente agli affiliati della società. I primi c’erano, i secondi no.Un giro (quasi) a vuotoSono circa le 14.30 quando iniziamo la nostra passeggiata in centro per fare un punto della situazione. Nei corridoi del Quartiere Maghetti tutto tace. Non vediamo negozi aperti nemmeno lungo via Vegezzi,...