Nelle ultime settimane si è parlato molto - è anche stata presentata un’interrogazione da parte dei Verdi - dei rapporti tra Lugano e la Cina. Inizialmente era stata la comunità tibetana a sollevare il problema, poi ci ha penato il presidente del Congresso mondiale degli uiguri (l’etnia turcofona che vive nel nord-ovest della Cina), Dolkun Isa, che ha scritto all’Esecutivo. «Abbiamo saputo che incontrerete l’ambasciatore cinese (...). Dal 2017 la situazione dei diritti umani degli uiguiri è deteriorata. In milioni sono detenuti in campi d’internamento e diversi Governi, tra cui quello olandese, quello britannico e quello lituano, hanno concluso che la Cina sta commettendo un genocidio». La Città ha dunque invitato Isa a un incontro (era presente il municipale Filippo Lombardi), avvenuto ieri a Palazzo civico. «Tutto è nato - ci ha spiegato il presidente del World Uyghur Congress - quando abbiamo saputo dell’incontro tra il Municipio e l’ambasciatore cinese. Per questo ho chiesto di poter parlare con l’Esecutivo». E di cosa si è discusso? «Ho illustrato la nostra situazione e la mia storia personale. E credo di essere stato ascoltato». Nel 1987 Isa venne espulso dall’università per le battaglie a favore del suo popolo, sottoposto a lavori forzati e poi a corsi di rieducazione. Dal 1996 vive in esilio in Germania.

«Ecco perché è importante»

Ma torniamo all’incontro. Lugano ha strette relazioni accademiche ed economiche con la Cina. E un gemellaggio con la città di Hangzhou. «Ho spiegato - sottolinea Isa - che questi rapporti vengono usati dal Governo cinese per dimostrare che nonostante ci siano Nazioni che protestano per le violazioni dei diritti umani, altre realtà (e Lugano è tra queste) non dicono nulla». La Svizzera in marzo ha tra l’altro cambiato un po’ registro: il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha parlato di «differenze di valori che si stanno manifestando con sempre maggiore frequenza ed evidenza» tra Cina e Confederazione. Ma, chiediamo, Lugano può fare qualcosa? Davvero alla grande Cina importa quel che pensa la piccola Lugano? La risposta di Isa è categorica: «Certo. Lugano non è troppo piccola per aiutarci. Tutti hanno delle responsabilità, chi più grandi e chi più piccole». In futuro i rapporti tra Lugano e gli uiguri continueranno. Isa potrebbe tornare ed è possibile che venga organizzato un evento per far conoscere alla popolazione la cultura (e le difficoltà) di questo popolo.