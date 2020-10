«Quei soldi non li vedo più». Vi è mai successo di arrivare a questa amara consapevolezza? Di mettersi il cuore in pace di fronte a un credito che sembra proprio impossibile da riscuotere? La Città di Lugano, come altri enti pubblici del resto, ci ha ormai fatto l’abitudine e ad ogni consuntivo o preventivo indica l’ammontare dei cosiddetti abbandoni di credito. In altre parole il Comune rinuncia contabilmente a incassare dei soldi dovuti da persone o aziende che non hanno potuto o voluto pagare le imposte o altre spese. Per dare un ordine di grandezza, negli ultimi cinque anni sono «svaniti» complessivamente 27 milioni di franchi, in media quasi 5,5 milioni all’anno.

Le previsioni per il 2021, come spiegato giovedì in conferenza stampa dal capodicastero Michele Foletti, sono in linea con il...