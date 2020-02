La voce dell’arrivo a Lugano della troupe del programma di Alessandro Borghese «4 ristoranti» gira ormai da un po’. Certo, per la Perla del Ceresio sarebbe un bel colpo in fatto di visibilità oltreconfine, ma l’organizzazione sembra non essere semplice come si pensi. Il capodicastero Cultura, sport ed eventi, Roberto Badaracco ci conferma che se ci fosse un effettivo interesse da parte degli organizzatori del programma che va in onda su TV8, il Municipio sarebbe disposto ad entrare in materia per collaborare con i coordinatori. Lo stesso farebbe in determinate circostanza anche Lugano Region. Non essendoci apparentemente ancora nulla sul piatto delle discussioni, non risulta però del tutto chiaro che tipo di collaborazione si aspettano gli organizzatori del programma e viceversa. Agli ammiratori del celebre programma e del suo cuoco/conduttore non resta quindi che pazientare.