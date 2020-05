Nel 2021 l’inaugurazione dei concerti all’aperto del LAC o la Pasqua in città potrebbero essere accompagnati da uno spettacolo di fontane danzanti (da posarsi probabilmente su dei galleggianti davanti ai giardini del Belvedere). I giochi d’acqua «potrebbero venir pensati come una festa per tutto quello che non si è potuto per contingenza nel 2020». «Lo spettacolo dovrebbe essere d’impatto, importante e legato a un evento di grande richiamo, poiché un progetto del genere fine a se stesso e temporaneo non avrebbe molto senso».

Albertini in alternativa proponeva anche di installare giochi d’acqua temporanei in centro città (come di fronte a Palazzo Federale, o in piazza Gae Aulenti a Milano), un’ipotesi per ora non approfondita. In un’altra mozione, il consigliere comunale andava oltre e chiedeva che i giochi d’acqua fossero installati permanentemente. Anche a questa il Municipio ha dato risposta, dicendosi disposto a vagliare l’idea e demandando lo studio della sua fattibilità all’interno dell’allestimento del Piano d’indirizzo per il lungolago e il centro cittadino.