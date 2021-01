Lugano: per ora i parchi sono salvi

La città «amputata» sembra destinata a restare solo un brutto ricordo. La chiusura del parco Ciani e di altre aree verdi di Lugano è uno scenario che il Municipio, come ci ha fatto sapere il sindaco Marco Borradori, ha escluso dalle possibili misure locali per contrastare la pandemia. Per il momento, almeno. Se c’è una cosa che ci ha insegnato questa emergenza sanitaria è che tutto può cambiare rapidamente.Ogni fazzoletto verdeEra la metà di aprile dell’anno scorso quando la Città decideva di chiudere le aree pubbliche più frequentate per «disincentivare i contatti personali e ridurre il rischio di contagio». Erano le settimane dello «state a casa» e il Municipio si sentiva in dovere di fare la sua parte per limitare gli assembramenti. A diventare inaccessibili alla popolazione non erano state...