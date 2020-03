Per il (poco) pubblico che assiste alle sedute del Consiglio comunale di Lugano questa potrebbe essere una vittoria. La Commissione delle petizioni ha infatti deciso di appoggiare la mozione (intitolata «Basta sproloqui in Consiglio comunale», presentata dai leghisti Andrea Censi, Lukas Bernasconi e Marco Bortolin») che chiedeva di introdurre nel regolamento comunale la possibilità di procedere, durante le sedute del Legislativo, anche con dibattiti ridotti e la procedura scritta.

Oggi infatti sono previsti unicamente dibattiti liberi. «A volte ci si dilunga - spiegano i mozionanti - su tematiche tali da non richiedere tutti gli sforzi e le parole che vengono dette».

Sedute del Legislativo che, nei prossimi mesi, potranno essere viste in streaming sul sito della città (www.lugano.ch), un po’ come già avviene per quelle del Gran Consiglio.