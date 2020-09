Lugano potrebbe ospitare il Forum economico mondiale (WEF) tra maggio e giugno 2021. Gli organizzatori dell’incontro, che accoglie ogni anno circa 3.000 persone, avevano già fatto sapere di non voler tenerlo a Davos a causa dell’impossibilità di garantire le misure di sicurezza legate alla pandemia da coronavirus. Stando a nostre informazioni, e come anticipato dalla RSI, Lugano sarebbe nella rosa finale insieme al Bürgenstock, nel canton Nidvaldo, e a Montreux, nel canton Vaud. Quest’ultima località sarebbe però già stata esclusa. In corsa rimarrebbero la cima sopra il Lago di Lucerna e Lugano: a costituire un punto a favore per entrambe è il fatto di essere servite da un aeroporto. Vista la sua posizione isolata, il Bürgenstock potrebbe essere un po’ più in alto nella graduatoria. In ogni caso una decisione dovrebbe arrivare a brevissimo, anche se, da noi contattato, il Forum fa sapere che «è troppo presto per rilasciare dichiarazioni in merito».

Qualche settimana fa i rappresentanti del WEF sono arrivati in riva al Ceresio per verificare l’idoneità delle strutture per gli eventi, come il LAC, il Palazzo dei Congressi e il Padiglione Conza. «I nostri collaboratori - ci dice il sindaco di Lugano Marco Borradori - ci avevano avvisato del fatto che gli organizzatori stavano effettuando sopralluoghi». Ad essere esaminati non sono state solo le strutture della Città, ma anche ristoranti, hotel e il Parco Ciani, dove c’è la possibilità di installare capannoni. «Comunque vada, - spiega ancora Borradori - siamo molto contenti di essere stati presi in considerazione».

Per Roberto Badaracco, capodicastero Eventi della Città, «ospitare il Forum Economico sarebbe una cosa incredibile, eccezionale», ci dice. «Il nome di Davos ha girato il mondo ed averlo qui ci darebbe una visibilità straordinaria». Non mancano però i lati negativi, uno su tutti la sicurezza. Prima e durante il Forum, Davos viene «blindata» per diverse settimane e questo potrebbe essere un problema in una città come Lugano: le strutture per eventi sono sparse per il centro, quindi per garantire la sicurezza gli organizzatori dovrebbero intervenire su buona parte della città.

