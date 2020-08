«Fate il vostro gioco». L’espressione si addice a un casinò, più che a un aeroporto. Del resto, lo scalo di Agno ha suscitato un’altalena di emozioni degna di una serata ai tavoli verdi. Ora si apre una nuova fase. I «giocatori», cioè i privati interessati a investire nella struttura, saranno presto chiamati a fare il loro «gioco», cioè a spiegare come vorrebbero rilanciare l’aeroporto. Tecnicamente l’operazione promossa dalla Città è una call for expression of interest (invito a manifestare il proprio interesse) ed è la stessa messa in atto per il polo sportivo. «Dovrebbe essere tutto pronto entro metà settembre» spiega il municipale Michele Foletti. «Come Esecutivo abbiamo deciso le condizioni quadro della collaborazione con i privati e ora il gruppo tecnico che gestisce la transazione sta...