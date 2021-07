Problema risolto. Il ristorante Parq, uno dei ritrovi più apprezzati a Lugano tra gli appassionati di cucina asiatica (in particolare fusion e giapponese, ma non solo) ha riaperto. Non erano passati inosservati i sigilli che l’Ufficio esecuzioni aveva messo sul portone principale del locale a fine giugno e in molti clienti del ristorante - in tanti lo frequentano sin dalla sua apertura 11 anni fa - ci erano rimasti male, anche perché il Parq è un ritrovo che sembrava funzionare bene e che continuava ad essere ben frequentato.

Undici anni di attivitàTutto è bene quel che finisce bene, dunque. Con Gerda Jerjomin, fondatrice del ristorante e in rappresentanza della proprietaria, abbiamo parlato della situazione e del futuro del ristorante Parq. Il problema era legato agli affitti, con dei disaccordi...