Partito socialista, i Verdi e Partito comunista di Lugano presentano per le elezioni del 18 aprile 2021 una lista unica con le/i medesimi candidate/i e con i medesimi intenti dell’anno scorso: raddoppiare la presenza in Municipio dell’area rosso-verde per «portare una sensibilità nuova nell’esecutivo della Città». Lo riporta un comunicato stampa congiunto dei rappresentanti delle tre forze politiche.

«Oggi le grandi città svizzere sono quasi tutte governate da maggioranze rosso-verdi, che hanno dimostrato di saper affrontare con efficacia e inventiva le problematiche ambientali, del traffico, lavorative, sociali e sanitarie dei centri urbani», si legge nella nota. «L’alleanza rosso-verde di Lugano - recita il testo - vuole una città che includa tutte e tutti, che sappia coinvolgere chi è escluso dal sistema economico, che aiuti chi fatica a pagare i premi della cassa malati e l’affitto. Essa vuole una città più vicina alle persone marginalizzate e fragilizzate dalla crisi in atto, perché l’umanità è la sua risorsa più importante. L’alleanza rosso-verde vuole promuovere tutta la cultura, anche quella alternativa. Vuole sostenere quella cultura che, per esprimersi, è sempre alla ricerca disperata di spazi e di fondi: una cultura di tutti e per tutti, accessibile ai giovani e anche a chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. L’alleanza rosso-verde vuole una città che non pensi solo al prossimo quadriennio, ma a tutte le generazioni che si succederanno. Una città che combatta l’emergenza climatica attraverso misure concrete, una città libera dalla morsa del traffico, con più alberi, più spazi verdi da condividere e beni culturali tutelati. Una città che protegga la natura, la popolazione e la sua storia. L’alleanza rosso-verde vuole una città in cui donne e uomini abbiano davvero pari opportunità, in cui i ricchi paghino le tasse senza sgravi, dove le/gli artigiani e commercianti trovino spazi con affitti ragionevoli e le persone meno abbienti alloggi a pigione moderata. L’alleanza rosso-verde vuole una città che non sprechi denaro pubblico in progetti fuori scala, ma che investa nel bene comune. L’alleanza rosso-verde vuole insomma una città più sociale, più culturale, più sostenibile e più giusta».