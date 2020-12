(Aggiornato alle 16.05) - Dopo le polemiche nate lo scorso fine settimana, il Municipio di Lugano ha deciso di rinunciare, a partire da domani sera, venerdì 18 dicembre, al tradizionale mercatino di Natale nelle vie del centro della città. La comunicazione è stata confermata dall’Esecutivo cittadino in una conferenza stampa in corso in questo momento ma sarebbe già stata riferita ai commercianti interessati prima di quest’appuntamento ufficiale. La Città, stando a informazioni riferite da Ticinonews, avrebbe già preso provvedimenti per rimborsare una parte o tutta la quota di affitto delle postazioni.

Borradori: «Fin dal primo giorno sono stati visti come il nemico pubblico numero uno»

«Una situazione inaccettabile quella degli assembramenti in piazza senza mascherina, proprio adesso che abbiamo raggiunto il picco dei morti», ci ha detto il sindaco della Città Marco Borradori in seguito all’incontro con la stampa. «Sono mercatini che fin dal primo giorno sono stati visti come il nemico pubblico numero uno, senza nemmeno sapere cosa sarebbe successo. L’evento è diventato un capro espiatorio. È stato gestito molto bene, con persone che controllavano le entrate», ha asserito ancora Borradori. Ma non è bastato. E sono state chiuse anche le casette-bar vicine agli esercizi pubblici della piazza che «avevano un impatto più importante sugli assembramenti rispetto ai mercatini». «Si poteva anche andare avanti, ma la situazione epidemiologica sta peggiorando, dobbiamo avere rispetto per il personale sanitario. Per questo è importante che la Città di Lugano dia un segnale importante, anche se è una misura che ci fa male, che non ci piace».

In determinati luoghi pubblici, inoltre, verranno ulteriormente limitati gli assembramenti. «Con l'arrivo della seconda ondata della pandemia e, in particolare, con le limitazioni dell’orario di chiusura degli esercizi pubblici alle 19, Lugano come altre città del cantone e della Svizzera è confrontata nel fine settimana con importanti assembramenti di giovani», si legge in un comunicato cittadino. «I luoghi di maggiore richiamo sono la Pensilina, Rivetta Tell, la Foce e gli autosili, dove si riuniscono tra i 50 e i 250 giovani. Oltre al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e, evidentemente, del numero di persone massimo autorizzato per gruppo, non di rado emergono problemi causati da liti, risse, littering e vandalismi».

Tutti i nuovi provvedimenti:

A seguito di questa situazione il Municipio ha deciso di introdurre una serie di misure supplementari:

- sarà intensificata la presenza e l’opera di dialogo e sensibilizzazione dei giovani dei servizi specializzati della Polizia e delle associazioni che operano sul territorio;

- il mercatino di Natale termina anticipatamente domani, venerdì 18 dicembre alle 19;

- saranno chiuse, sempre venerdì alle 19, anche le casette accessorie concesse agli esercizi pubblici in Piazza della Riforma per la vendita di vin brûlé o altre bevande servite in bicchiere;

- gli autosili saranno controllati con personale di sicurezza privato;

- i parchi cittadini saranno chiusi alle 20.00;

- è prevista una continua e costante presenza della Polizia alla Pensilina con l’obiettivo di prevenire ed evitare situazioni irregolari.

Badaracco: «Se tutti avessero rispettato le direttive non avremmo avuto problemi»

«I mercatini funzionavano perfettamente, non c’erano assembramenti», ha aggiunto da parte sua il responsabile del Dicastero eventi Roberto Badaracco. «Se tutti avessero rispettato le direttive non avremmo avuto problemi. Purtroppo c’è gente che se ne frega. Probabilmente con la nostra decisione non cambierà nulla: certe dinamiche non possiamo fermarle, la gente viene comunque in città se ci sono i negozi e tutte le attività aperte. Ma è un segnale etico che il Municipio vuole dare».

