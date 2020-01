Nove anni e non è ancora finita. Anzi, in alcuni casi bisogna ricominciare da zero o quasi. Era l’8 luglio 2010 quando il Municipio di Lugano firmava il messaggio sulla salvaguardia, attraverso il Piano regolatore, di una serie di edifici ritenuti di valore storico e culturale e quindi da conservare, sottraendoli alla costante minaccia delle ruspe. Oggi, dopo una serie di aggiunte,...