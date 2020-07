Lugano vuole aumentare le zona bagno lungo le rive per sgravare lidi e foce. Il Municipio ha quindi deciso di realizzare alcuni interventi pop-up (attivabili in tempi brevi) con l’obiettivo di favorire un uso accresciuto degli spazi pubblici per i residenti e i turisti, in particolare facilitando la possibilità di accedere all’acqua da diversi punti del lungolago, tra il lido di Riva Caccia e il parchetto in via Riviera a Cassarate. «Le misure dovranno essere avallate dal Cantone», si legge nella nota della Città.

In particolare, evidenzia il Municipio, saranno creati sei nuovi accessi direttamente all’acqua e altrettante piattaforme galleggianti. Tra il Lido di Riva Caccia e il Belvedere saranno create quattro piattaforme; altre due saranno collocate al Parco Ciani, nei pressi della Darsena, e nel parco in via Riviera a Cassarate: qui ci saranno anche degli attrezzi per la ginnastica a corpo libero (calisthenic). Le piattaforme permetteranno una comoda seduta con affaccio sul lago da cui raggiungere l’acqua con una scaletta.

Oltre agli accessi è prevista la realizzazione in centro di una postazione con getti d’acqua provvisoria. L’introduzione dei giochi d’acqua, oltre a creare un’attrazione per i più piccoli e un’area ricreativa rinfrescante, permetterà di testare la possibilità di inserire in futuro in modo permanente questo tipo di fontane in città.

Necessario - indica la Città - è il via libera del Cantone. Una volta ottenuto, entro inizio agosto sarà possibile portare a termine i lavori al parco in via Riviera a Cassarate, compresa la palestra all’aperto. Gli altri interventi potranno verosimilmente essere messi in atto dopo le vacanze dell’edilizia, nella seconda metà di agosto. Il credito d’investimento necessario è di 160 mila franchi.

Sul lungolago davanti a Piazza Manzoni è stata inoltre posata una spiaggetta temporanea di sabbia con sedie a sdraio senza accesso a lago per fornire un’area supplementare di svago a residenti e turisti, nell’ambito del progetto Longlake.

©CdT.ch - Riproduzione riservata