Un palazzo senza più riscaldamento, e-mail infuocate e una denuncia penale per scasso e violazione di domicilio. Sono gli ingredienti di una storia ambientata in una palazzina di via Maraini a Lugano che vede protagonisti, loro malgrado, gli inquilini dello stabile recentemente acquistato da una società di ristrutturazione edilizia con sede a Zugo, la Narva Group SA. Tra loro ci sono la consigliera comunale Laura Méar e l’avvocato Alessandro Pescia, che ci hanno raccontato la situazione in cui si trovano da qualche mese, tra caloriferi freddi e il rischio di restare senza luce. «I problemi sono nati con l’arrivo dell’autunno e l’esigenza di avere un servizio da parte del locatore: il riscaldamento», spiega Pescia. La palazzina è stata acquistata da Narva nell’estate 2020 e agli abitanti è arrivata...