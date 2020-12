Le curatele a Lugano stanno diventando sempre più complesse e la Città e l’Autorità regionale di protezione 3 (ARP3, responsabile al riguardo per il territorio comunale) stanno studiando misure per meglio gestire il carico di lavoro, quali il ripartire più casi a curatori professionisti e organizzare corsi di formazione per i curatori privati, che sono la netta maggioranza di quelli attivi in Città.

Qualche cifra

Per iniziare, qualche numero per illustrare quanto sia importante il settore delle curatele. Sono cifre che attingiamo da una recente risposta del Municipio a un’interrogazione (primo firmatario: Edoardo Cappelletti) volta a sapere se in quest’ambito le risorse fossero adeguate al bisogno sociale. Da essa si apprende che sul territorio di Lugano l’ARP3 può fare riferimento a 413 curatori...